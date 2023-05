Nicht nur wie hier am Domplatz, sondern in allen Stadtteilen Magdeburgs sollen Bänke aufgestellt werden.

Magdeburg - Hinsetzen, zurücklehnen, verweilen: Was auf diversen Bänken an den touristischen Hotspots der Landeshauptstadt Magdeburg überall möglich ist, soll auch in den Stadtteilen verstärkt Einzug halten. Der Magdeburger Stadtrat hat die Oberbürgermeisterin einstimmig beauftragt, geeignete Standorte für Bänke in allen Magdeburger Stadtteilen zu ermitteln.