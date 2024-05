Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Das Bundesjugendorchester gastiert am 2. Juni in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 2.6.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Bundesjugendorchester im Magdeburger Dom

Zum Abschlusskonzert der 16. Magdeburger Domfestspiele ist das Bundesjuristenorchester im Magdeburger Dom zu erleben. Georg Dücker dirigiert. Beginn ist um 18 Uhr.

Das Bundesjuristenorchester besteht seit seiner Gründung im Jahre 2002 durch den Essener Rechtsanwalt Dr. Frank Roeser aus Juristen aller insoweit tätigen beruflichen Gruppen und Lebensstadien: Rechtsanwälten, Rechtspflegern, Notaren, Richtern, Staatsanwälten, Verwaltungsjuristen, Unternehmensjuristen, Unternehmensberatern, Referendaren, Studenten und Pensionären etc. Seit Anbeginn konzertiert das Orchester regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr im In- und Ausland. Auslandsreisen führten das Orchester bzw. einen Teil des Orchesters in den Sudan, nach Zypern, Südafrika und nach Usbekistan.

Der Dirigent Georg Dücker ist Komponist und Musikpädagoge. Er studierte an den Musikhochschulen Köln und Essen Schulmusik, Komposition und Dirigieren und in Bochum Germanistik und Musikwissenschaft. 1975 gründete er das Essener Vokalensemble, mit dem er seither kontinuierlich arbeitet und konzertiert. Von 1978 bis 2015 unterrichtete er am Gymnasium Essen-Werden, an dem er auch die Chor- und Orchesterleitung innehatte.

Die Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind exklusiv erhältlich – telefonisch an der „biber ticket-Hotline“ unter der Nummer 0391/5999700, bei allen „biber ticket-Verkaufsstellen“ sowie im Medienpunkt der Volksstimme, Goldschmiedebrücke 17.

Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme im Zoo Magdeburg

In diesem Jahr findet das Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme wieder im Zoo Magdeburg statt. Am 2. Juni verwandeln wir von 10 bis 18 Uhr das Gelände an der Zooallee in eine große Spielwiese für Groß und Klein. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Auch interessant: Hier gibt es die Tickets für alle ab 15 Jahren

Ob Kinderschminken, Hüpfburgen oder kunterbuntes Bühnenprogramm – es ist alles dabei, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Ganz besonders freuen wir uns in diesem Jahr auf Gerhard Schöne. Der deutsche Liedermacher und Kinderbuchautor sagt selber: „Meine Lieder sollen Lebenszeichen sein. Sie sollen ansingen gegen alles, was Leben verhindern oder einschränken will. In uns und um uns herum.“ Auch das Mediendorf der Mediengruppe Magdeburg ist mit vielen Aktionen vor Ort und bietet interessante Einblicke und Sachen zum Lernen und Basteln sowie viele Aktionen zum Ausprobieren und Anfassen.

Deine Kinderband zum Mitrocken – Fröhliche, rockig-poppige Musik mit lustigen und frechen Texten bringt Deine Kinderband mit viel Witz und Charme auf die Bühne. Die Kinder sind von Anfang bis Ende der Show durch Bewegung, Tanz und Mitsingen immer voll dabei. Denn Deine Kinderband zum Mitrocken ist wirklich zum Mitrocken.

Kammerkonzert im Magdeburger Schauspielhaus

Um 11 Uhr beginnt am 2.6. das 6. Kammerkonzert der Spielzeit im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Zum Redaktionsschluss waren im Vorverkauf noch nun Katen zu haben.

Das Konzertprogramm umfasst folgende Werke: Camille Saint-Saëns' "Romance op. 36" für Posaune und Harfe, Maurice Ravels "Pavane pour une infante défunte" für Posaune und Harfe, Jean Daetwylers "Orphée et Eurydice", ein Poem für Posaune und Harfe, Michail Glinkas "Drei russische Lieder" für Violine, Violoncello und Harfe, Maurice Ravels "Sonatine en Trio", arrangiert von Carlos Salzedo, und Claude Debussys "Sonate für Flöte, Viola und Harfe". Die Interpreten sind Thomas Kapun (Flöte), Gerhard Vinatzer (Posaune), Lorenz Swyngedouw (Violine), Björn Sperling (Viola), Leonor Swyngedouw (Violoncello) und Anna Maria Schwichtenberg (Harfe).

Familiensingen im Sudenburger Biergarten

Mit dem Familienfest „Dreiklang der Generationen - das Familiensingen“ möchte der Chorkreis Magdeburger Börde einen Impuls geben, was gemeinsames Singen bewirken kann. Veranstaltungsort ist am 2. Juni von 11 bis 18 Uhr der Sudenburger Biergarten am Sudenburger Brauhaus in der Brenneckestraße 94.

Das Programm beginnt um 11.00 Uhr mit einer musikalischen Eröffnung durch den Projektchor unter der Leitung von Axel Rose. Anschließend wird das Familiensingen von Christel Kanneberg, Musikvorstand der Deutschen Chorjugend, eröffnet. Grußworte werden von Sandra Yvonne Stieger, Beigeordnete für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit in Magdeburg, Tobias Krull, CDU-Landtagsabgeordneter, und Martin Kröber, SPD-Bundestagsabgeordneter, überbracht.

Um 11.30 Uhr folgt der erste Mitsingepart mit dem Projektchor unter der Leitung von Axel Rose. Um 12 Uhr findet ein Kinderzimmerkonzert statt, bei dem Kinderchöre aus der Region und des Chorkreises sowie die Kindertanzgruppe „TT Flash“ auftreten. Der zweite Mitsingepart mit dem Projektchor beginnt um 12.50 Uhr. Ab 13.20 Uhr startet die Prominentenshow mit Roger Altenburg und seinen Bühnenkindern, den Breakdance-Kids unter der Leitung von Nils Klebe und einem Mitmachprogramm von Martin Rühmann.

Der dritte Mitsingepart mit dem Projektchor unter der Leitung von Axel Rose beginnt um 14.50 Uhr. Um 15.25 Uhr gibt es ein Wohnzimmerkonzert der Chöre, bei dem der Volkschor Magdeburg e.V., der Frauenchor Helmstedt & Singgemeinschaft Warsleben, der Glindenberger Chor e.V. und der Magdeburger Shanty Chor auftreten. Der vierte Mitsingepart mit dem Projektchor startet um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr stellen sich Nachwuchsmusiker vor, darunter das Klarinettentrio „clarinetti nobili“ und der Gitarrist Marcel Metzner. Den Abschluss des Programms bildet um 18.00 Uhr ein Auftritt des Projektchors unter der Leitung von Axel Rose.

Zusätzlich präsentieren sich ab 11.30 Uhr die Wobi Spatz sowie Susi und Tino und ab 14.45 Uhr die Superhelden.

"Les Bummms Boys" spielen im Magdeburger Technikmuseum

"Les Bummms Boys" sind am 2.6. im Magdeburger Technikmuseum zu Gast. Sie nutzen ab 20 Uhr die Bühne, die auf dem Gelände in der Dodendorfer Straße 65 fürs Hengstmann-Sommertheater aufgebaut ist.

Das Quintett, eine Mischung aus Brasskapelle und Indieband, begeistert mit einer Mischung aus Pop, Ska, Balkan und Rock 'n' Roll.

"British Delight" mit Anna-Victoria Baltrusch an der Orgel im Magdeburger Dom

Am 2. Juni findet von 16 bis 17 Uhr im Magdeburger Dom das nächste Konzert der Reihe "Orgelpunkt" statt. Anna-Victoria Baltrusch aus Halle spielt "British Delight". Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Das Konzertprogramm umfasst eine vielseitige Auswahl an Stücken aus verschiedenen Epochen der Musikgeschichte. Es beginnt mit John Stanley (1712 – 1786) und seinem „Voluntary d-moll, op.5 Nr.8“, das in den Sätzen Allegro – Adagio – Allegro strukturiert ist. Anschließend folgt ein Werk von Henry Purcell (1659 – 1695), das „Voluntary for double organ“. Der Abend führt weiter mit Charles Hubert Parry (1848 – 1918) und seiner „Melody“, bevor ein zeitgenössisches Stück von Andrew Fletcher (*1950) präsentiert wird, nämlich der „Psalm Prelude“ über Psalm 137,1. Den Abschluss bildet Edward Elgars (1857 – 1934) „Sonate G-Dur, op.28“, die in den Sätzen Allegro maestoso – Allegretto – Andante – Presto (comodo) erklingt.

Seit dem Gewinn des Internationalen Orgelwettbewerb der Bach-Gesellschaft Wiesbaden 2009 erhielt Anna-Victoria Baltrusch zahlreiche Preise bei internationalen Orgelwettbewerben, so unter anderem beim Ritter-Wettbewerb Magdeburg und dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD. Seit WS 2021/22 unterrichtet Anna-Victoria Baltrusch als Professorin für Orgel an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale), wurde im Januar 2022 zur Titularorganistin an der dortigen Konzerthalle Ulrichskirche ernannt und ist seit 2023 zudem Universitätsorganistin der MLU Halle. – Sie pflegt eine rege internationale Konzerttätigkeit.

Fidelio auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses

Um 16 Uhr beginnt am 2. Juni die letzte Aufführung der aktuellen Inszenierung von "Fidelio" in dieser Spielzeit im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9. Die Vorstellung ist für Zuschauer ab 12 Jahren geeignet. Um 15.30 Uhr wird im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung angeboten.

Die einzige Oper Ludwig van Beethovens schöpft politisch aus der Tradition der Revolutions- und Schreckensoper sowie musikalisch aus Oratorium und Sinfonie. Um das Prinzip Hoffnung, Gefangenschaft und Beethovens Ideal der partnerschaftlichen Liebe kreisend, handelt die Oper von Leonore, die, als Mann verkleidet und unter dem Namen Fidelio, ins Staatsgefängnis zu ihrem Ehemann Florestan gelangt.

Blutbuch im Magdeburger Schauspielhaus

Letztmalig in dieser Spielzeit beginnt am 2. Juni im Schauspielhaus des Theaters Magdeburger in der Otto-von-Guericke-Straße 64 eine Vorstellung von "Blutbuch". Jan Friedrich hat eine Bühnenfassung von Kim de l’Horizons preisgekröntem Buch inszeniert.

"Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die ‚Großmeer‘ im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt.“ Mit diesen Worten verlieh die Jury 2022 den Deutschen Buchpreis, die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, an Kim de l’Horizon.

Die Zukünftige im Magdeburger Schauspielhaus

"Die Zukünftige" wird am 2. und 8, Juni jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Das Schauspiel von Svenja Viola Bungarten wurde von Alina Fluck inszeniert.

Lesen Sie auch die Rezension der Magdeburger Volksstimme: Voll von schwarzem Humor

Die Geschichte: Mutter, Vater, Kind, Kind in einer immer heißer werdenden Welt. Erst fällt der Vater aus („Nervenzusammenbruch“ diagnostiziert die Mutter), dann wird die gemeinsame Praxis für Kieferchirurgie insolvent, das Eigenheim fällt einem Waldbrand zum Opfer (Funkenflug? Versicherungsbetrug?) – und die Ehe geht in die Brüche. Mit den Eltern teilen sich die Zwillingsschwestern auf und verbringen fortan ungleiche Leben.

Festgottesdienst 500 Jahre Reformation in Magdeburg

So soll es Martin Luther gesagt haben: „Wer singt, betet doppelt.“ Vielleicht hat es Augustin auch schon 1000 Jahr zuvor gesagt. Egal, wer es zuerst gesagt hat, es stimmt. Vor 500 Jahren erschien das erste Evangelische Gesangbuch. Acht Lieder waren darin enthalten. Kehle und Seele gehören zusammen. Manches in der Theologie lässt sich auch leichter singen, als sagen. „Befiehl du deine Wege“ und „Lob Gott getrost mit Singen“ sind zwei Lieder, die am Sonntag im Gottesdienst aus dem derzeitigen Evangelischen Gesangbuch – mit nunmehr 535 Liedern – gehört, gesungen und ausgelegt werden. Lieder stärken den Geist und das Immunsystem.

Thema ist dies bei einem Festgottesdienst anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation in Magdeburg. Beginn ist am 2.6. im Magdeburger Dom um 10 Uhr.

Chorkonzert in der Ambrosiuskirche

"Neubeginn" ist ein Konzert am 2.6. in der Ambrosiuskirche überschrieben. Es erklingt Chormusik über den Zauber aller Anfänge. Es singt das Vokalensemble Mulitvokal unter der Leitung von Marlene Holzwarth.

Beginn ist um 16 Uhr. Die Ambrosiuskirche befindet sich am Ambrosiusplatz an der Halberstädter Straße im Magdeburger Stadtteil Sudenburg.

"Mutter, Vater, Rock‘n Roll" im "Guck mal" in Magdeburg

Die Magdeburger Theaterkiste von 1993 hat am 1. Juni um 19.30 Uhr und am 2. Juni um 16 Uhr im Kulturzentrum "Guck mal!" Vorstellungen. Auf dem Programm steht in der Babelsberger Straße 9 "Mutter, Vater, Rock‘n Roll".

Die Geschichte: Wir schreiben das Jahr 1956 und sind zu Besuch bei Familie König, wo noch Zucht und Ordnung herrscht. Hier haben halbstarke Jugendliche und Rock´n Roller nichts zu suchen. Ungünstig nur, wenn gerade die eigene Tochter sich einen solchen Halbstarken zum Freund nimmt. Da können dann plötzlich verhasste Nachbarinnen zur liebsten Person im Hause König werden. Wenn dann auch noch alle Jugendlichen in einem Raum vorgefunden werden, ist das Fiasko groß.

Märkte in Magdeburg

Auf dem Gelände am Unigebäude 40 in der Zschokkestraße findet von 8 bis 13 Uhr am 2. Juni ein Flohmarkt statt. Der Fischmarkt findet dieses Mal am Petriförder statt. Ein charmanter, kleiner Flohmarkt auf dem Hof am Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 ist am Sonntag ab 14 Uhr geplant.

Streetfood in der Magdeburger Festung Mark

Das "Weltgenüsse All-Inklusive Streetfood-Festival" macht in Magdeburg Station. Genüsse aus aller Herren Länder werden in der Festung Mark im Hohepfortewall serviert.

Das Festival ist für drei Tage angesetzt. Geöffnet ist am 31. Mai `und 1. Juni von 12 bis 22 Uhr und am 2. Juni von 12 bis 20 Uhr.

