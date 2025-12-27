Fraktion schlägt Rückzug der Stadt als Mitveranstalter vor Wie weiter mit dem Weihnachtsmarkt?
Magdeburg soll als Mitveranstalter des Weihnachtsmarktes aussteigen. Das ist der Wunsch einiger Stadträte. Es geht um Interessenkonflikte und Einflussnahme.
27.12.2025, 06:00
Magdeburg - Noch bis zum 29. Dezember lockt der Magdeburger Weihnachtsmarkt zu seinen Buden, Karussells und Leckereien. Geht es nach dem Willen der Magdeburger Gartenpartei, soll das künftig ohne eine direkte Beteiligung der Stadt erfolgen. Noch ist Magdeburg Hauptgesellschafter in der Weihnachtsmarkt GmbH. Welche Folgen ein Verkauf der GmbH haben könnte.