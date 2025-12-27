Magdeburg soll als Mitveranstalter des Weihnachtsmarktes aussteigen. Das ist der Wunsch einiger Stadträte. Es geht um Interessenkonflikte und Einflussnahme.

Wie weiter mit dem Weihnachtsmarkt?

Magdeburg - Noch bis zum 29. Dezember lockt der Magdeburger Weihnachtsmarkt zu seinen Buden, Karussells und Leckereien. Geht es nach dem Willen der Magdeburger Gartenpartei, soll das künftig ohne eine direkte Beteiligung der Stadt erfolgen. Noch ist Magdeburg Hauptgesellschafter in der Weihnachtsmarkt GmbH. Welche Folgen ein Verkauf der GmbH haben könnte.