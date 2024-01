Zum 32. Mal wählte die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2023. Nachfolgend die Laudatio auf den achten Sieger, gehalten auf der Gala für die Kandidaten im Alten Theater.

Zuhause ist da, wo der Dom ist. Und wenn dann noch eine der Orgeln in dem gotischen Sakralbau erklingt, dann ist Zuhause ein harmonischer Ort. Dann rücken die Sorgen und Nöte des Alltags in den Hintergrund. Dann wirkt die Musik als Friedensstifter und Seelentröster.

Von Mai bis September ist die Orgel an jedem Sonntag im Dom zu hören. Immer um 16 Uhr. Gut eine Stunde lang.

Und nicht irgendwer sitzt dann am Instrument, sondern einige der renommiertesten Organisten aus Deutschland und der Welt. Sie stehen Schlange, um nach Magdeburg zu kommen und dort die große Schuke-Orgel zu spielen.

Freier Eintritt zu Konzerten

Seit zehn Jahren ist Winfried Willems der künstlerische und organisatorische Leiter der Konzertreihe Orgelpunkt im Magdeburger Dom. Unzählige Stunden investiert er in Vorbereitung und Durchführung. Es ist ein Vollzeitjob im Ehrenamt.

Die Ausdauer und Akribie zahlt sich aus. Winfried Willems und seinem Team ist es zu verdanken, dass sich der Orgelpunkt zu einer der bedeutendsten Konzertreihen dieser Art in ganz Europa entwickelt hat.

Herausragende Orgelmusik gibt es freilich auch anderswo zu hören. Aber was den Orgelpunkt im Magdeburger Dom so einmalig macht, ist der Umstand, dass die Konzerte grundsätzlich eintrittsfrei sind.

Einfach jeder soll die Möglichkeit haben, die schönsten Kompositionen in einer der schönsten Kulissen zu erleben. Das lockt zahlreiche Besucher an. Bis zu 11.500 werden alljährlich gezählt. Aus Magdeburg und weit darüber hinaus pilgern sie zur Orgelmusik in das Wahrzeichen der Stadt.

Musik mit dem Herzen genießen

Es braucht kein Fachwissen, um die Orgelkonzerte genießen zu können. Diese Musik lässt sich mit dem Herzen hören, wie Winfried Willems es beschreibt. Und wer einmal sein Herz an die Orgel und den Dom verloren hat, der kommt gerne wieder. Der hat die Elbestadt von einer ihrer schönsten Seiten erlebt. Der trägt Magdeburg im Herzen.

In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an Winfried Willems und den Orgelpunkt.