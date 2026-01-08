Liveticker:
Schnee- und Eisglätte in Magdeburg Winterdienst in Magdeburg: Wer muss wo den Schnee räumen?
Der Winter hat Magdeburg fest im Griff. Wer räumt, wann und wo? Die wichtigsten Infos für die Magdeburger im Überblick.
Aktualisiert: 08.01.2026, 13:48
Magdeburg. - Der Winter hat Magdeburg fest im Griff. Schnee und Eis sorgen für Glätte. Und es soll noch schlimmer kommen, wenn auch nicht so wie im Februar 2021. Doch wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Wege geräumt werden? Ein Überblick.