Der Winter hat Magdeburg fest im Griff. Wer räumt, wann und wo? Die wichtigsten Infos für die Magdeburger im Überblick.

Winterdienst in Magdeburg: Wer muss wo den Schnee räumen?

Gehwege müssen von Schnee beräumt werden. Verantwortlich dafür ist in den meisten Fällen aber nicht die Stadt Magdeburg.

Magdeburg. - Der Winter hat Magdeburg fest im Griff. Schnee und Eis sorgen für Glätte. Und es soll noch schlimmer kommen, wenn auch nicht so wie im Februar 2021. Doch wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Wege geräumt werden? Ein Überblick.