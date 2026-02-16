Mit großen Schneemengen hatte Magdeburg insbesondere im Januar zu kämpfen. Welche Konsequenzen zieht die Stadt aus diesen Ereignissen für den ÖPNV?

Wie MVB und Stadt in Magdeburg bei Schneefall den Winterdienst verbessern möchten

Die MVB räumen die Magdeburger Schienenwege mit großem Aufwand wie hier auf einer Aufnahme aus dem Jahre 2021.

Magdeburg. - Der heftige Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg an seine Grenzen gebracht – und zugleich wichtige Erkenntnisse geliefert. Trotz umfangreicher Vorbereitungen kam es zeitweise zu Verspätungen und Einschränkungen im Straßenbahn- und Busverkehr. Nun sollen die Abläufe im Winterdienst weiter verbessert werden, wie aus dem Ordnungsdezernat der Stadt zu erfahren ist.