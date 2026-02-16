Bus und Straßenbahnen Wie MVB und Stadt in Magdeburg bei Schneefall den Winterdienst verbessern möchten
Mit großen Schneemengen hatte Magdeburg insbesondere im Januar zu kämpfen. Welche Konsequenzen zieht die Stadt aus diesen Ereignissen für den ÖPNV?
Aktualisiert: 16.02.2026, 09:05
Magdeburg. - Der heftige Wintereinbruch zu Jahresbeginn hat den öffentlichen Nahverkehr in Magdeburg an seine Grenzen gebracht – und zugleich wichtige Erkenntnisse geliefert. Trotz umfangreicher Vorbereitungen kam es zeitweise zu Verspätungen und Einschränkungen im Straßenbahn- und Busverkehr. Nun sollen die Abläufe im Winterdienst weiter verbessert werden, wie aus dem Ordnungsdezernat der Stadt zu erfahren ist.