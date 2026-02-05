Fakten über Magdeburger Grünfläche Wissenswertes über den Magdeburger Ulrichplatz
Was ist die Geschichte des Platzes in Magdeburg? Wer will hier in was investieren? Was sind rechtliche Grundlagen? Fragen über Fragen.
05.02.2026, 06:00
Magdeburg. - Der Magdeburger Ulrichplatz befindet sich im Herzen der Landeshauptstadt Magdeburg. Er befindet sich zwischen dem Ulrichshaus und dem einer Freifläche zwischen Krügerbrücke und Otto-von-Guericke-Straße. Die Gesamtfläche beträgt knapp 9.000 Quadratmeter - inclusive der Fontäne, die auch erhalten werden soll.