Was ist die Geschichte des Platzes in Magdeburg? Wer will hier in was investieren? Was sind rechtliche Grundlagen? Fragen über Fragen.

Magdeburg. - Der Magdeburger Ulrichplatz befindet sich im Herzen der Landeshauptstadt Magdeburg. Er befindet sich zwischen dem Ulrichshaus und dem einer Freifläche zwischen Krügerbrücke und Otto-von-Guericke-Straße. Die Gesamtfläche beträgt knapp 9.000 Quadratmeter - inclusive der Fontäne, die auch erhalten werden soll.