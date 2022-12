Humor aus dem Rechner: Maschinen machen Magdeburg-Witze

Magdeburg - Das neue Jahr steht kurz bevor - und damit einmal mehr die Frage: Was bringt die Zukunft? Eine Antwort ist sicher: Die künstliche Intelligenz (KI). Maschinen also, die Informationen sinnvoll verknüpfen und Rückschlüsse ziehen können. Und tatsächlich kann man auch als einfacher Nutzer des Internets inzwischen per Chat mit einer KI kommunizieren – mit OpenAI, siehe Infokasten. Die KI beherrscht die deutsche Sprache recht gut, und die Volksstimme hat sich von ihr Witze erzählen lassen.