Mitten in der Woche, nachts am Hasselbachplatz: Das Flowerpower ist voll. Zwei Reporterinnen erleben zwischen Musikbingo und Shots, warum man hier bis zum Morgen bleibt – und weshalb der Ort für viele mehr ist als nur eine Kneipe.

Wo der Wochentag egal ist: Eine Nacht im Flowerpower in Magdeburg

Im Magdeburger Flowerpower wird die Nacht zum Tag: Die Volksstimme-Reporterinnen Sabine Lindenau (l.) und Karolin Aertel haben sich unter das Partyvolk gemischt.

Magdeburg. - Mitternacht in Magdeburg, mitten in der Woche. Eigentlich Schlafenszeit – eigentlich. Denn manche Nächte haben andere Pläne. Die Volksstimme-Reporterinnen Sabine Lindenau und Karolin Aertel haben sich unter das Partyvolk gemischt und erlebt, warum das Flowerpower am Hasselbachplatz, das vor dem Aus steht, auch an ganz normalen Wochentagen ein Magnet für Nachtschwärmer ist.