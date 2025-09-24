Wenn es nach Pächter Tobias Thiele-Philippi geht, wird sein Café im Magdeburger Stadtpark Rotehorn neue Akzente setzen. Doch ihm sind zurzeit die Hände gebunden.

Wo im Café im Fort XII im Magdeburger Rotehornpark der Schuh drückt

Tobias Thiele-Philippi serviert auf der Terrasse des Café im Fort XII im Rotehornpark in Magdeburg.

Magdeburg. - Das „Café im Fort XII“ hat in diesem Sommer wieder viele Gäste in den Stadtpark gelockt. Zwischen alten Festungsmauern, Wassergraben und stiller Natur ist es seit der Wende 1990 ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, Radfahrer und Ausflügler. Für Betreiber Tobias Thiele-Philippi, der seit zwei Jahren Pächter ist, ist klar: Dieses besondere Stück Magdeburger Geschichte soll nicht nur bewahrt, sondern mit neuen Ideen belebt werden. Doch der Weg dahin ist nicht einfach.