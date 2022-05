Wo Magdeburger arbeiten und wie viele zur Arbeit in die Stadt kommen

Straßenverkehr an der Kreuzung Europaring/Olvenstedter Chaussee/Albert-Vater-Straße in Magdeburg. Die Kreuzung steht sinnbildlich für Zehntausende Pendler in der Region: In die eine Richtung geht es weiter in die Stadt, in die andere aus der Stadt heraus.

Foto: Martin Rieß