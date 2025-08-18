Die Lumagica kommt zurück nach Magdeburg. So kam es zur spektakulären Lichtshow.

Der magische Lichterpark ist zurück in Magdeburg. Hier eine frühere Installation.

Magdeburg. - Funkelnde Figuren, endlose Lichterketten, Installationen fürs Auge - wer komponiert diese atemberaubende Nachtshow unter freiem Himmel?

Was ist die die Lumagica?

Die Lumagica ist ein Lichtkonzept, das in mehreren Ländern in Europa umgesetzt wird. Bespielt und beleuchtet werden dabei meist stillgelegte Industriegelände, alte Halden oder wie in Magdeburg Parks, die sich dafür eignen und den Besuch zu einem besonderen Erlebnis machen.

Die Lichtkünstler von Lumagica setzen sich bei der Gestaltung der unterschiedlichen Parkours jeweils intensiv mit der Historie des jeweiligen Ortes auseinander. So gibt es im Ruhrgebiet bei stillgelegten Zechen ein anderes Lichtkonzept als beispielsweise im Lichterpark in Magdeburg.

Die Lichterparks sind ein leuchtendes Eventformat der Firma MK Illumination. Sie gilt als weltweiter Marktführer in der Branche und fertigt unter anderem dekorative Beleuchtungen. Gestartet wurde das Projekt 2018 in Hückelhoven westlich von Düsseldorf und begeisterte bereits damals tausende Besucher.