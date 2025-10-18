Begehrte Wohngegend in der Innenstadt Wohnen im Magdeburger Domviertel: Das kostet die Miete und so kommen Sie an eine Wohnung

Das Domviertel in Magdeburg, das seit gut fünf Jahren besteht, ist als Wohnstandort sehr begehrt. Freie Wohnungen? Gibt es kaum. Wie man eine kommen kann und was die Mieten kosten.