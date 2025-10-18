Begehrte Wohngegend in der Innenstadt Wohnen im Magdeburger Domviertel: Das kostet die Miete und so kommen Sie an eine Wohnung
Das Domviertel in Magdeburg, das seit gut fünf Jahren besteht, ist als Wohnstandort sehr begehrt. Freie Wohnungen? Gibt es kaum. Wie man eine kommen kann und was die Mieten kosten.
18.10.2025, 07:00
Magdeburg. - Beste Innenstadtlage, moderner Komfort, Barrierefreiheit: Wohnungen im Magdeburger Domviertel sind begehrt. Das zeigt auch die Auslastung. Ein Überblick über die Größen, die Mieten und die Möglichkeiten, an eine Wohnung zu kommen.