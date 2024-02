Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Abbruchfirma hat einige Arbeit leisten müssen, bevor der Veranstaltungssaal der ehemaligen SED-Parteischule in Magdeburg dem Erdboden gleichgemacht werden konnte. So robust ist er gebaut worden, sagt Riklef Roehl von der Biederitzer Immobilien Projektentwicklungs GmbH. Aktuell arbeiten sie noch in mehreren Metern Tiefe am Keller.