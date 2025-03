Das Bild zeigt Neu-Olvenstedt in den 1980er Jahren. Unter anderem an der Johannes-Göderitz-Straße wurden Häuser der damaligen AWG errichtet.

Magdeburg - Dass Mitglieder einer Wohnungsbaugenossenschaft selbst Baugruben ausheben, Steine heranschleppen und Fundamente gießen, ist heute unvorstellbar. Als sich am 23. Februar 1955 die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Otto von Guericke mit der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) Aufbau gründete, war das jedoch Alltag. Oliver Hornemann und Karin Grasse aus dem Vorstand der Genossenschaft blicken im Gespräch mit der Volksstimme auf die vergangenen 70 Jahre und in die Zukunft des Wohnens in Magdeburg.