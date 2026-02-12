Die Stadt Magdeburg wünscht sich ein neues Wohnquartier auf dem Großparkplatz am Galeria-Kaufhaus. Zu den ersten Entwürfen gibt es jetzt Kritik von Fachleuten.

Ansicht auf das mögliche Wohnquartier an der Großen Münzstraße in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg. - Die mögliche Bebauung des Großparkplatzes am Galeria-Kaufhaus bewegt die Magdeburger. Auf einer der letzten großen Freiflächen in der Innenstadt soll nach den Vorstellungen der Stadtplaner ein neues Wohnquartier entstehen. An den ersten Vorschlägen gibt es jetzt Kritik von Fachleuten.