An der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg-Olvenstedt laufen mehrere Bauprojekte. Insgesamt entstehen über 200 Wohnungen. Die verschiedenen Projekte im Überblick.

Über 200 Wohnungen an einer Straße in Magdeburg: Das ist der aktuelle Stand

Die 57 seniorengerechte Wohnungen in Magdeburg-Olvenstedt sind bald bezugsfertig. Früher stand dort eine Kaufhalle.

Magdeburg. - Über 200 neue Wohnungen entstehen in Magdeburg-Olvenstedt an der Johannes-Göderitz-Straße. Auf drei verschiedenen Grundstücken werden neue Häuser gebaut oder alte Plattenbauten saniert. So steht es um die Bauprojekte aktuell.