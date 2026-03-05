Wann wird was fertig? Über 200 Wohnungen an einer Straße in Magdeburg: Das ist der aktuelle Stand
An der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg-Olvenstedt laufen mehrere Bauprojekte. Insgesamt entstehen über 200 Wohnungen. Die verschiedenen Projekte im Überblick.
Aktualisiert: 05.03.2026, 07:38
Magdeburg. - Über 200 neue Wohnungen entstehen in Magdeburg-Olvenstedt an der Johannes-Göderitz-Straße. Auf drei verschiedenen Grundstücken werden neue Häuser gebaut oder alte Plattenbauten saniert. So steht es um die Bauprojekte aktuell.