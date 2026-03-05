weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Wohnungen in Magdeburg-Olvenstedt: Bauprojekte im Überblick

Wann wird was fertig? Über 200 Wohnungen an einer Straße in Magdeburg: Das ist der aktuelle Stand

An der Johannes-Göderitz-Straße in Magdeburg-Olvenstedt laufen mehrere Bauprojekte. Insgesamt entstehen über 200 Wohnungen. Die verschiedenen Projekte im Überblick.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 05.03.2026, 07:38
Die 57 seniorengerechte Wohnungen in Magdeburg-Olvenstedt sind bald bezugsfertig. Früher stand dort eine Kaufhalle.
Die 57 seniorengerechte Wohnungen in Magdeburg-Olvenstedt sind bald bezugsfertig. Früher stand dort eine Kaufhalle. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Über 200 neue Wohnungen entstehen in Magdeburg-Olvenstedt an der Johannes-Göderitz-Straße. Auf drei verschiedenen Grundstücken werden neue Häuser gebaut oder alte Plattenbauten saniert. So steht es um die Bauprojekte aktuell.