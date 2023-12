Längst wollte der Eigentümer des markanten Baudenkmals an der Sieverstorstraße in Magdeburg mit dessen Rettung beginnen. Doch Pläne der Stadt machen ihm einen Strich durch die Rechnung.

Sorge um den Sudturm in der Magdeburger Sieverstorstraße

Sudturm Bördebrauerei Sieverstorstraße in Magdeburg.

Magdeburg - Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren Ideen gegeben, den Sudturm der früheren Bördebrauerei an der Sieverstorstraße zu retten. Einen Schritt weiter war nun Marco Abel. Er hatte die Bausubstanz gesichert, das Mauerwerk des Turms in halber Höhe mit einer riesigen Stahlklammer sichern lassen. Entstehen sollen hier Wohnungen, „Ich würde gern mit der Sanierung fortfahren – mir sind aber die Hände gebunden.“ Dabei drängt die Zeit: Falls nicht bald mit der Sanierung begonnen werden könne, drohen dem Baudenkmal schwere Schäden bis dahin, dass es nicht mehr zu retten ist.