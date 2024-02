Magdeburg. - Auf dem Schellheimerplatz in Stadtfeld sowie in angrenzenden Straßen fand eine Hundehalterin am 31. Januar Stücke, die den Anschein von präparierten Happen erwecken. Sie vermutete Giftköder dahinter, gab die Präparate im Polizeirevier ab und erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt.

Tatsächlich seien die Stücken mit einer bisher unbekannten Substanz gefüllt, bestätigt die Polizei. Ob es sich wirklich um Giftköder handelt, müsse allerdings erst geprüft werden.

Polizeibeamte suchten im Nahbereich der Fundstelle nach weiteren verdächtigen Gegenständen, wurden allerdings nicht fündig. Am Sonntag meldete sich jedoch eine weitere Hundehalterin, die derartige Präparate gefunden hatte. Sie wurde in Ottersleben in der Nähe von Am Birnengarten/Apfelstieg auf die sonderbaren Stücke aufmerksam und informierte die Polizei. Beamte des Ordnungsamts holten die vermeintlichen Giftköder gestern ab.

Verdächtig: Die „Happen“, die von der Hundebesitzerin gefunden wurden, ähneln in ihrem Aussehen sehr den 12 präparierten Giftködern, die am 24. Januar auf einer Hundewiese im Erfurter Luisenpark entdeckt worden sind.