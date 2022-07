Nachwuchs-Pianist aus Magdeburg Xunliang Fan bei Wettbewerb in Tiflis ausgezeichnet

Der neunjährige Magdeburger Xunliang Fan hat an einem Klavierwettbewerb in Tiflis teilgenommen. Jetzt berichtete er, was er und seine Mutter sowie seine Klavierlehrerin erlebt haben.