weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Selfie-Hotspot: Magdeburg zeigt Herz mit Fotospot im Elbauenpark

Im XXL-Format Neuer Fotospot nun auch im Elbauenpark: Magdeburg-Herz lädt zu Selfies und Shootings ein

Die XXL-Herzen der Magdeburger Innenstadt-Kampagne sind längst ein beliebtes Fotomotiv – jetzt steht auch eines im Elbauenpark. Warum gerade dieser Standort besonders ist und was das Herz dort symbolisiert.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 15.08.2025, 09:47
Das Sandmännchen winkt durch das neue XXL-Herz im Elbauenpark Magdeburg – direkt vor der Seebühne lädt der neue Fotospot zum Verweilen und Fotografieren ein.
Das Sandmännchen winkt durch das neue XXL-Herz im Elbauenpark Magdeburg – direkt vor der Seebühne lädt der neue Fotospot zum Verweilen und Fotografieren ein. Foto: Elbauenpark

Magdeburg. - Magdeburg zeigt Herz - nun auch im Elbauenpark: Im Rahmen der stadtweiten Kampagne der Interessengemeinschaft Innenstadt wurde nun auch im Herrenkrug Magdeburg aufgestellt.