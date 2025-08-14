Sommer-Event mit besonderer Atmosphäre Yoga-Festival in Magdeburg vor dem Ende: Teilnahme bald nicht mehr möglich
Das Yoga-Festival in Magdeburg begeistert auch 2025 mit ausverkauften Tickets. Doch die Veranstalter bleiben bei ihrem Plan: Bald ist Schluss mit dem Event.
14.08.2025, 17:00
Magdeburg. - Das Yogafestival in Magdeburg lockt auch 2025 wieder Hunderte Menschen in den Stadtpark. Die Tickets sind längst vergriffen, die Vorfreude groß. Doch hinter der Kulisse steht fest: 2026 wird das Festival zum letzten Mal stattfinden. Die Veranstalter halten an ihrem Abschiedsplan fest – und richten den Blick bereits auf neue Formate.