Das Yoga-Festival in Magdeburg begeistert auch 2025 mit ausverkauften Tickets. Doch die Veranstalter bleiben bei ihrem Plan: Bald ist Schluss mit dem Event.

Yoga-Festival in Magdeburg vor dem Ende: Teilnahme bald nicht mehr möglich

Hunderte Yoga-Fans versammeln sich seit Jahren beim Yoga-Festival in Magdeburg für gemeinsame Praxis unter freiem Himmel.

Magdeburg. - Das Yogafestival in Magdeburg lockt auch 2025 wieder Hunderte Menschen in den Stadtpark. Die Tickets sind längst vergriffen, die Vorfreude groß. Doch hinter der Kulisse steht fest: 2026 wird das Festival zum letzten Mal stattfinden. Die Veranstalter halten an ihrem Abschiedsplan fest – und richten den Blick bereits auf neue Formate.