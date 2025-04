Nachdem am Dienstag, 8. April, ein Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Hegelstraße gebrannt hatte, mussten die Mieter des Hauses Ausweichquartiere beziehen. Was nun geschieht und ob Anwohner, Zahnarzt und Detallabor wieder öffnen können.

Am Dienstagnachmittag ist im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße 26 ein Feuer ausgebrochen. Alle Anwohner wurden evakuiert.

Magdeburg. - Viele Anwohner des Brandhauses in der Hegelstraße 26 werden ihre Wohnungen noch lange nicht beziehen können. Wie Miteigentümer Vincent Kühn erklärt, sei das komplette Dachgeschoss unbewohnbar – und auch jene Wohnungen darunter.

Nachdem am Dienstagnachmittag, 8. April, im oben gelegenen Turm des Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war, mussten alle Mieter evakuiert werden. Das Gebäude wurde vorsorglich gesperrt. Einsturzgefahr besteht jedoch nicht, wie Rettungsdienstsprecherin Laura Thümler mitteilt.

Lesen Sie auch:Alarm in der Hegelstraße: Feuer im Dachgeschoss - Was bisher bekannt ist

Die Bewohner konnten am Brandabend nach Rücksprache mit der Feuerwehr noch persönliche Gegenstände sowie zwei Katzen und zwei Degus in Sicherheit bringen. Ein Betreuungsangebot der Stadt sei offeriert worden, aber nicht notwendig gewesen, da alle Betroffenen privat unterkamen.

Dachdecker sichern das Dach notdürftig ab

Auch am Mittwoch war zumindest tagsüber noch keine Rückkehr in die Wohnungen möglich. Die Kriminalpolizei ist bis zum Nachmittag für ihre Ermittlungen vor Ort gewesen. Eine Dachdeckerfirma sicherte das Dach notdürftig ab, damit nicht noch weitere Schäden entstehen, erzählt Vincent Kühn.

Lesen Sie auch: Feuer in Magdeburg Buckau: Elf Brände in drei Monaten

Zudem sei der Eigentümer mit einem Elektriker und einem Heizungsbauer vor Ort gewesen, um die Wasser- und Stromversorgung von einigen Wohnungen, die nicht betroffen sind, wieder in Betrieb zu nehmen. Auch habe er ein paar Mitarbeiter gebeten, sauber zu machen, so dass die Gewerbe am Donnerstag ihrem Betrieb nachgehen können. In dem Mehrfamilienhaus befindet sich unter anderem ein Zahnarzt und ein Dentallabor, ein Steuerbüro sowie eine Paar- und Führungskräfte-Beratung.