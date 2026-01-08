Die Parteien im Magdeburger Stadtrat ziehen Bilanz für das Jahr 2025 und wagen einen Ausblick auf die Stadtpolitik für 2026. Teil 6 mit Roland Zander, einem von drei Gartenpartei-Stadträten.

Roland Zander sitzt im Magdeburger Stadtrat für die Gartenpartei. Gern ist er im Neustädter Feld im KJFE "Bauarbeiter" zu Besuch.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im sechsten Teil unserer Serie beantwortet Roland Zander von der Gartenpartei, die im Stadtrat eine eigene Fraktion bildet, schriftlich die Fragen von Rainer Schweingel und Sabine Lindenau.