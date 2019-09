Das Symbolbild zeigt ein Fahrzeug der Polizei. Die Beamten ermitteln nach einer Körperverletzung in der Magdeburger Altstadt. Symbolbild: Martin Rieß

Ein 25-Jähriger ist am Dienstag, 10. September 2019, an der Hubbrücke in Magdeburg von einem Unbekannten geschlagen worden.

Magdeburg (vs) l Zeugen meldeten der Polizei am Dienstag gegen 20 Uhr eine Körperverletzung im Bereich der Hubbrücke in Magdeburg. Ein 25-jähriger Mann aus Eritrea war im Bereich der Hubbrücke auf einen ihm unbekannten Mann gestoßen und mit diesem aus bislang noch nicht bekannten Gründen in einen Streit geraten. Hierbei wurde dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und er die Böschung zur Elbe herunter gestoßen. Kurz darauf ließ der bislang unbekannte Täter vom 25-Jährigen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Beschreibung des Angreifers Der Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, ca. 1,80 Meter groß, dunkle Jeans, helle Oberbekleidung, weiße Turnschuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

