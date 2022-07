Zu den Wurzeln: Magdeburger Theaterregisseur Anton Kurt Krause zurück in seiner Heimatstadt

Magdeburg - Für den Theaterregisseur Anton Kurt Krause ist es nach vielen Jahren eine Art Rückkehr in seine alte Heimatstadt. Der Grund ist die Arbeit zur Inszenierung „NippleJesus“, die am vergangenen Freitag Premiere hatte. Als er vor rund sechs Wochen zum ersten Mal nach langer Zeit durch die Innenstadt lief, seien ihm die vielen Veränderungen in der Stadt aufgefallen. Beispielsweise die neuen Bauten am Hasselbachplatz, sagt der 1986 geborene Krause, der im Stadtteil Cracau aufgewachsen ist.