Neue Kita-Planung Zu viele freie Plätze: Kita-Struktur in Magdeburg ändert sich
Rund 1.600 freie Kita-Plätze gibt es in Magdeburg. Was Eltern in eine komfortable Situation bringt, stellt die Stadt Magdeburg vor enorme Herausforderungen.
01.09.2025, 06:00
Magdeburg. - Einen Kitaplatz zu bekommen, war über Jahre in Magdeburg verdammt schwierig. Doch die Zeiten haben sich geändert. Längst gibt es weitaus mehr Plätze als nötig. Was wird aus den Kitas? Der Stadtrat hat die neue Infrastrukturplanung abgesegnet – mit Konsequenzen für einige Einrichtungen.