Ersatz für marodes Gebäude Nach Notauszug: Kita-Neubau in Magdeburg wird vorerst auf Eis gelegt

Hals über Kopf musste die Kita Schlupfwinkel ihr Gebäude in Magdeburg verlassen, weil das Dach marode ist. Ein bereits geplanter Neubau soll jetzt aber auf Eis gelegt werden.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 13.08.2025, 12:39
Diesen Entwurf für die neue Kita Schlupfwinkel hatte die Stadt Magdeburg bereits vorgelegt, um den maroden Altbau zu ersetzen. Doch jetzt steht das Projekt infrage.  Visualisierung: Delta-Plan GmbH

Magdeburg. - Erst wurde nur ein Gruppenbereich gesperrt, dann musste die gesamte Magdeburger Kita Schlupfwinkel aus ihrem eigentlichen Gebäude im Stadtteil Neustädter See ausziehen. Das Dach der gut 40 Jahre alten Einrichtung war so marode, dass eine sichere Unterbringung nicht mehr möglich war.