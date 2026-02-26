Der Campus im Herrenkrug liegt ein gutes Stück außerhalb – normalerweise kein Problem, denn die Straßenbahn bringt Studenten direkt bis vor die Tür. Doch was passiert, wenn sie ausfällt? Vier Studenten erzählen, was sie mit dem MVB-Streik umgehen.

Zur Prüfung ohne Straßenbahn: Wie Studenten in Magdeburg den MVB-Streik erleben

Magdeburg. - Weil die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) seit dem 26. Februar 2026 von Verdi bestreikt werden, stehen Busse und Bahnen in der ganzen Stadt bis zum 1. März 2026 still. Das trifft auch Studentinnen und Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal – die liegt etwas abseits der Innenstadt und die sonst so praktische Haltestelle direkt am Campus fällt weg. Vier junge Menschen erzählen, wie sie den Streik erleben und was er für ihren Alltag bedeutet.