Sie sind angekommen, dürfen aber noch nicht gemeinsam in einem Gehege leben: Dawa und Dalai sind die neuen Schneeleoparden im Magdeburger Zoo.

Schneeleopard Dalai im Winter im Espace Zoologique St. Martin la Plaine in Frankreich. Am Freitag, 24. März, ist er im Magdeburger Zoo angekommen.

Magdeburg - Er liegt nahezu regungslos auf seiner Aussichtsplattform weit oben in seinem neuen Zuhause. Sein Blick ist auf das Gehege gegenüber gerichtet. Dalai, gestern Nachmittag im Magdeburger Zoo angekommen, muss sich erst noch an die neue Umgebung gewöhnen. Da kommt dem Schneeleoparden-Kater die Aussicht auf Dawa, die im abgetrennten Bereich hinter seinem Gehege in der Märzsonne liegt, gelegen.