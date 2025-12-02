Im Magdeburger Amtsgericht sollte ein Grundstück im Stadtteil Alt-Olvenstedt zwangsversteigert werden. Der Termin wurde jedoch aufgehoben.

Weidefläche kommt doch nicht unter den Hammer

Dieses Grundstück in Alt Olvenstedt, das derzeit als Schafweide genutzt wird, sollte zwangsversteigert werden.

Magdeburg. - Das Grundstück im Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt liegt am äußerten Zipfel der Stadt. Ein paar Schafe grasen auf der Weide, hier und da liegen Reifen herum. Eigentlich sollte es im Amtsgericht bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen, doch der Termin wurde aufgehoben.