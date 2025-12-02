weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weidefläche kommt doch nicht unter den Hammer: Zwangsversteigerung von Grundstück in Magdeburg-Alt-Olvenstedt zurückgezogen

Im Magdeburger Amtsgericht sollte ein Grundstück im Stadtteil Alt-Olvenstedt zwangsversteigert werden. Der Termin wurde jedoch aufgehoben.

Von Johanna Flint 02.12.2025, 18:00
Dieses Grundstück in Alt Olvenstedt, das derzeit als Schafweide genutzt wird, sollte zwangsversteigert werden.
Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Das Grundstück im Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt liegt am äußerten Zipfel der Stadt. Ein paar Schafe grasen auf der Weide, hier und da liegen Reifen herum. Eigentlich sollte es im Amtsgericht bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen, doch der Termin wurde aufgehoben.