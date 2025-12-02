Weidefläche kommt doch nicht unter den Hammer Zwangsversteigerung von Grundstück in Magdeburg-Alt-Olvenstedt zurückgezogen
Im Magdeburger Amtsgericht sollte ein Grundstück im Stadtteil Alt-Olvenstedt zwangsversteigert werden. Der Termin wurde jedoch aufgehoben.
02.12.2025, 18:00
Magdeburg. - Das Grundstück im Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt liegt am äußerten Zipfel der Stadt. Ein paar Schafe grasen auf der Weide, hier und da liegen Reifen herum. Eigentlich sollte es im Amtsgericht bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen, doch der Termin wurde aufgehoben.