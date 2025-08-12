Die bekannten Synchronsprecher Sven Plate („Bugs Bunny“) und Peter Flechtner („Ben Affleck“) kommen zur Contaku 2025 nach Magdeburg – inklusive Gespräch und Autogrammstunde. Doch die Plätze dafür sind begrenzt.

Zwei Stimmen, die jeder kennt: „Bugs Bunny“ und „Ben Affleck“ kommen nach Magdeburg

Synchronsprecher Sven Plate bei der Leipziger Buchmesse 2025: Im Deutschen verleiht er unter anderem der Cartoon-Figur Bugs Bunny seine Stimme - bald ist er live bei der Contaku in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg. - Zwei Synchronstars kommen zur Contaku 2025 nach Magdeburg: Sven Plate und Peter Flechtner geben Einblicke in ihre Arbeit und stehen für Fotos und Gespräche bereit. Wer ein Autogramm von „Bugs Bunny“ oder „Ben Affleck“ möchte, sollte sich rechtzeitig ein Ticket sichern – die Plätze sind begrenzt.