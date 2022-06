Zwischen Turmuhr und Ehering: Magdeburgs ältester Handwerksbetrieb erhält Preis

Magdeburgs ältestes Handwerksbetrieb Magdeburgs ist mit einem Preis ausgezeichnet worden. Annette und Wolfgang Krietsch schreiben in Sudenburg Geschichte.

Wolfgang und Annette Krietsch betreiben mit Uhren Meyer den ältesten Handwerksbetrieb in Magdeburg. Beide sind nun mit dem Sudenburg-Award ausgezeichnet worden.

Magdeburg - Mit Franz II stirbt 1835 der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, in London wird das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds eröffnet. Und in Sudenburg gründet Uhrmacher Carl Meyer an der Ecke Halberstädter Straße nahe der Kirchhofstraße seine gleichnamige Firma, die heute als Uhren Meyer im Glockenhaus bekannt ist. „Über vier Generationen wurde es von der Familie geführt, ehe wir es übernommen haben“, sagt Wolfgang Krietsch.