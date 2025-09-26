Nachdem das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke im Stadtrat keine Mehrheit fand, kommt nun Plan B. Im Ortschaftsrat Bias wird jetzt eine Alternative vorgestellt.

Wird künftig entlang der B 187a zwischen Zerbst und Bias Solarstrom erzeugt wie hier auf der einstigen Zerbster Deponie? Die Diskussion geht weiter.

Bias/Zerbst - Trotz aller dafür sprechenden Argumente fand das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke im Stadtrat keine Mehrheit. Nur eine einzige Stimme fehlte - die eine Enthaltung seitens der Grünen-Fraktion hätte das entscheidende Zünglein an der Waage sein können. Aber noch geben die Investoren und auch Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) das Vorhaben nicht auf. Jetzt kommt Plan B auf den Tisch.