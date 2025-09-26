Neuer Anlauf beim Energiepark Sonnenweide Bias Nach Projektablehnung unterbreiten Zerbster Schraubenwerke jetzt einen Alternativvorschlag
Nachdem das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke im Stadtrat keine Mehrheit fand, kommt nun Plan B. Im Ortschaftsrat Bias wird jetzt eine Alternative vorgestellt.
Bias/Zerbst - Trotz aller dafür sprechenden Argumente fand das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke im Stadtrat keine Mehrheit. Nur eine einzige Stimme fehlte - die eine Enthaltung seitens der Grünen-Fraktion hätte das entscheidende Zünglein an der Waage sein können. Aber noch geben die Investoren und auch Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) das Vorhaben nicht auf. Jetzt kommt Plan B auf den Tisch.