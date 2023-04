Die BBS „Otto Allendorff“ Schönebeck präsentirt ihre Sonderausstellung „Schluss-Lichter“ bis Juni im Museum. Was etwartet die Besucher?

Glinde/Schönebeck - „Könnt ihr jetzt zu Hause nur noch mit Messer und Gabel essen, weil sämtliche Löffel fehlen?“, frotzelt der Reporter die 21-jährige Laura Schiebel aus Schönebeck. Die angehende Erzieherin hat eine Lampe beigesteuert, die an der Decke hängt. An einem archaisch wirkenden Holzstamm baumeln fröhlich unterschiedliche Energiesparbirnen, die mehr oder weniger mit Löffeln aus Edelstahl drapiert sind. Laura nennt ihre Kreation dem englisch-freundlichen Zeitgeist entsprechend „Luminous Spoons“, was hipper klingt, als „Leuchtende Löffel“. Sie stammen aus dem Hauswirtschaftsraum der Otto Allendorff-Schule. Bevor sie zum Kunstobjekt wurden, löffelte das Schulvolk ganz profan seine Gemüsesuppe damit.