14 neue Feuerwehrleute für Oebisfelde-Weferlingen

Oebisfelde/Weferlingen - Bestanden: 14 Anwärter für die Freiwillige Feuerwehr können aufatmen. Den ersten Teil ihrer Grundausbildung haben sie erfolgreich absolviert. Um „Truppmann Teil 1“, so heißt die Feuerwehrausbildung, zu bestehen, musste eine theoretische und eine praktische Prüfung abgelegt werden. So geschehen jetzt am Standort Oebisfelde. Der zweite Teil findet in den jeweiligen Wehren vor Ort statt.