Weferlingen. - In ein geheimnisvolles Schneeschloss hat Karolin Gaßmann ihre kleinen Zuhörer entführt. Aber eigentlich war das Sofie Schneeflocke, die für ihre besten Freunde Resi Regentropfen und Hanno Hagelkorn an der weißen, glitzernden Mauer des Schneeschlosses eine Strickleiter hinab lässt, damit sie zu ihr in den Turm klettern können. Aus dem Turmfenster können sie nämlich über ganz Wolkenau gucken.

So jedenfalls liest die junge Frau aus ihrem Buch „Die Wildwasserbande“ vor. Die Kinder sitzen in der Sehwerkstatt Ganselweit auf dicken Kissen oder dem Schoß ihrer Mütter und hören gespannt zu. Auch Töchterchen Laya wollte unbedingt auf dem Schoß ihrer Mutter sitzen.

Geschichten zum Einschlafen

Resi Regentropfen, Sofie Schneeflocke und Hanno Hagelkorn kuscheln sich derweil auf dem Tisch aneinander und können später noch bestaunt werden. Stephanie Jörend, die Schwester der Autorin, hat die Puppen gebastelt und auch die Lesung an ihrer Arbeitsstätte organisiert. Geschichten zum Aufwachen und Einschlafen hat die Oebisfelderin in den Abenteuern in den Wolken zu Papier gebracht.

Ihr Buch ist noch druckfrisch, steht aber bereits in einigen Buchhandlungen im Regal und kann auch im Internet bestellt werden. Karolin Gaßmann hat die Kinder jedenfalls eingeladen, sich zu recken und zu strecken und dabei ein bisschen die Wolken zu kitzeln. Sie habe als Kind schon gern die Wolken beobachtet, erzählt sie, „keiner kann reingucken in die Wolken und weiß, was darin passiert.“ In ihrem Kinderbuch lässt sie daher ihrer Fantasie freien Lauf.

In der Walbecker Kindertagesstätte „Hagenwichtel“ hat sie bereits aus ihrem Buch gelesen und die Kinder ebenfalls begeistert. Und das möchte sie auch noch in anderen Kitas.