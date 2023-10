Weferlingen - In diesem Jahr konnte endlich die Einweihung des sanierten Mausoleums des Markgrafen Friedrich Christian von Kulmbach-Bayreuth an der Südseite der St.-Lamberti-Kirche offiziell gefeiert werden. Wegen der Corona-Pandemie war das in den vergangenen Jahren nicht möglich. Dank Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verbesserung der Präsentation und nachhaltigen Nutzung des kulturellen Erbes im Land Sachsen-Anhalt war die Sanierung möglich geworden.

Der Markgraf hatte das Mausoleum in seinem Geburtsort Weferlingen von 1766 bis 1768 vom Halberstädter Baumeister und Bildhauer Bartoli errichten lassen. Ein Jahr später starb der Markgraf – beigesetzt wurde er jedoch in der Familiengrabstätte im fränkischen Himmelkron beigesetzt. Als barocke Grabkapelle gehört das Bauwerk in Weferlingen zu den sehr wenigen erhaltenen Bauten dieses Typs aus dieser Epoche in Sachsen-Anhalt.

Für den Bürgerverein war mit der baulichen Sanierung zwar ein Abschnitt im Rahmen der Restaurierung des barocken Baudenkmals abgeschlossen, zufrieden ist er aber noch längst nicht. Das Mausoleum sei zwar baulich gesichert, aber es bleibe noch viel zu tun, bekräftigt der Vereinsvorsitzende Heiko Kloß. Eines der nächsten Vorhaben ist die Verglasung der Fenster und der Tür, um das Innere des Mausoleums besser zu schützen. Dann wäre es auch möglich, den Raum, der nie als Begräbnisstätte gedient hat, beispielsweise für Ausstellungen oder andere kleine Veranstaltungen zu nutzen. Jetzt ist das nur bei sehr gutem Wetter kurzzeitig möglich.

Figur ist vom Dach des Mausoleum gestürzt

Außerdem liegen im Mausoleum noch Fragmente einer Figur, die einst auf dem Dach stand, vor längerer Zeit aber herabgefallen und dabei zerbrochen ist. Diese Figur mit Füllhorn war Teil der Bekrönung des Mausoleums auf der Südseite. So will der Verein eigentlich gleich zwei Vorhaben anpacken, für die allerdings auch von verschiedenen Stellen Hilfe erhofft wird.

Seit geraumer Zeit sucht der Bürgerverein nach Verbündeten, vor allem aber nach finanzieller Unterstützung für seine Pläne. Hoffnung setzt der Verein in die neue Leader-Förderperiode. Aus einem Leader-Programm konnte schließlich bereits die Sanierung der Mausoleums gefördert werden. Bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hat der Verein um Hilfe beim Wiederaufbau der abgestürzten Figur mit Füllhorn gebeten. Hierbei belaufen sich die Kosten auf weit mehr als 60.000 Euro. Nach einem Vor-Ort-Termin hoffen die Weferlinger nun, dass die Stiftung das Vorhaben unterstützt. Allerdings liegen der Stiftung sehr viele Anträge vor.