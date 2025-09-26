weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Naturcamping wächst: Gäste, Ideen, neue Projekte im Drömling

Eil
Autobahn vollgesperrt: Unfall mit mehreren Autos legt Verkehr auf A14 lahm
Autobahn vollgesperrt: Unfall mit mehreren Autos legt Verkehr auf A14 lahm

Natururlaub im Drömling wächst Traum wird Wirklichkeit: Erfolgreiche erste Saison am Naturcampingplatz in Wassensdorf

Zwischen Natur, Nostalgie und neuen Ideen: In Wassensdorf haben zwei Idealisten ihren Traum vom eigenen Campingplatz verwirklicht. Was als Herzensprojekt begann, ist heute ein Ort, an dem Menschen Gemeinschaft erleben und kleine Vorhaben groß werden.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 02.10.2025, 14:28
Pächterin Nicole Albrecht und Sponsor Michael Frank, besser bekannt als „Stone“, packen auf dem Naturcampingplatz in Wassensdorf mit an.
Pächterin Nicole Albrecht und Sponsor Michael Frank, besser bekannt als „Stone“, packen auf dem Naturcampingplatz in Wassensdorf mit an. Foto: Anett Roisch

Wassensdorf - Im Herzen des Unesco-Biosphärenreservats Drömling ist ein Herzensprojekt Realität geworden: Nicole und Alexander Albrecht haben sich mit dem Naturcampingplatz an der Badekuhle in Wassensdorf einen lang gehegten Traum erfüllt - und ziehen nach ihrer ersten Saison eine erfreuliche Bilanz.