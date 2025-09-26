Zwischen Natur, Nostalgie und neuen Ideen: In Wassensdorf haben zwei Idealisten ihren Traum vom eigenen Campingplatz verwirklicht. Was als Herzensprojekt begann, ist heute ein Ort, an dem Menschen Gemeinschaft erleben und kleine Vorhaben groß werden.

Traum wird Wirklichkeit: Erfolgreiche erste Saison am Naturcampingplatz in Wassensdorf

Pächterin Nicole Albrecht und Sponsor Michael Frank, besser bekannt als „Stone“, packen auf dem Naturcampingplatz in Wassensdorf mit an.

Wassensdorf - Im Herzen des Unesco-Biosphärenreservats Drömling ist ein Herzensprojekt Realität geworden: Nicole und Alexander Albrecht haben sich mit dem Naturcampingplatz an der Badekuhle in Wassensdorf einen lang gehegten Traum erfüllt - und ziehen nach ihrer ersten Saison eine erfreuliche Bilanz.