Am 8. und 9. Juni dreht sich am Schloss Seggerde alles um alte wie neue Autos. Der Mercedes-Benz R129 SL-Club richtet hier seine „Classic Summer Days“ aus.

Seggerde - Schloss und Park Seggerde sind für kleine wie große Veranstaltungen längst kein Geheimtipp mehr. Neben Konzerten im Kuhstall und im Schloss gibt es in diesem Jahr einen ganz besonderen Höhepunkt.

Einmal im Jahr richtet der Mercedes-Benz R129 SL-Club seine „Classic Summer Days“ rund um ein Schloss aus, und in diesem Jahr sei die Wahl auf Schloss Seggerde gefallen, berichtet Christian von Davier. Dieses markenoffene Old-/Youngtimertreffen für alle Freunde der Marke mit dem „Stern“ und alle Classic-Car-Enthusiasten, unabhängig von der Fahrzeugmarke, soll am 8. und 9. Juni stattfinden.

Benzingespräche rund ums Schloss

1889 hatte die Familie von Davier das Gut Seggerde von der Familie von Spiegel geerbt. 1945 enteignet, konnte Rudolf von Davier nach der Wende den früheren Familienbesitz einschließlich Park zurückkaufen. Die Familie betreibt Landwirtschaft. Der Park, der öffentlich begehbar ist, beherbergt Damwild. An dem Juni-Wochenende werden auf dem Gutshof keine landwirtschaftlichen Geräte dominieren, sondern blitzende Karossen.

„Das idyllische Ambiente des Schlosses Seggerde bildet die perfekte Kulisse für zwei Tage voller Benzingespräche, Austausch von Erfahrungen und Bewunderung zeitloser Automobile“, so wirbt der Club, der als Vereinigung offiziell von Mercedes-Benz anerkannt ist. Sven Schulze (CDU), Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, hat die Schirmherrschaft für das Sommerfest übernommen.

Trabant, Käfer, Bulli und Roadster

Unzählige Fahrzeuge vom Oldtimer bis zum neuesten Modell werden auf dem Gutshof und im Park in Schlossnähe zu bestaunen sein. Mercedes-Benz stellt nicht nur Pkw, sondern ebenso Nutzfahrzeuge aus – von Unimog und Lkw aus den 1950ern angefangen. Englische und amerikanische Roadster von Corvette bis Mustang und weitere klassische Autos von Trabant mit Wohnwagen bis zu Käfer und Bulli werden ebenso die Blicke der Gäste auf sich ziehen. Technikpartner sind an dem Wochenende dabei wie auch Shoppingstände, die „alles für alte Autos“ anbieten. Angekündigt werden ebenfalls Probefahrten mit aktuellen Mercedes-Modellen.

Neben dem Kuhstall wird sich für kleine und große Gäste ein 17 Meter hohes Riesenrad drehen. Schminken und weitere Unterhaltung für Kinder sind im Programm. Der Kuhstall ist Sonderthemen vorbehalten. Und am Sonnabend wartet hier das Knut Richter Swingtett ab 20 Uhr mit Musik für jeden Geschmack von Dixieland bis Pop auf.

Rennfahrer plaudert aus dem Nähkästchen

Am Sonnabend sorgen die Street Paraders ab Mittag für musikalisches Entertainment nach bester Marching-Band-Art. Für 13 Uhr ist ein Gespräch mit Kurt Ahrens, Rennfahrer und aus der Region Braunschweig und Porsche-Werksfahrer mit dem legendären 917, geplant. Prof. Johann Tomforde wird an beiden Tagen sein Buch „Mythos SL – Wie der R129 zur Legende wurde“ vorstellen. Beim „Concours d’Elegance“ werden an beiden Tagen in drei Teilen jeweils 20 Fahrzeuge präsentiert. Die Preisverleihung ist für Sonnabend 16.30 Uhr und Sonntag 15 Uhr vorgesehen.

Die Tageskarte kostet 10 Euro, das Ticket für das abendliche Konzert am Sonnabend muss für 25 Euro separat gekauft werden. Tickets und weitere Informationen gibt es online auf www.classicsummerdays.de.