Beim Vorlesewettbewerb des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Weferlingen zeigen fünf Sechstklässler ihr Können. Mit einem Auszug aus „Nussknacker und Mausekönig“ überzeugt Hanna Wöhlbier die Jury und sichert sich den Schulsieg. Nun wartet die nächste Runde auf sie.

Weferlingen. - In der Bibliothek und Tourist-Information fand der diesjährige Vorlesewettbewerb des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums statt. Fünf Sechstklässler traten gegeneinander an und stellten sich den Anforderungen des traditionsreichen Wettbewerbs, der seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert wird. Zu den Mitbegründern gehörte damals Erich Kästner, dessen Engagement für die Leseförderung bis heute nachwirkt.