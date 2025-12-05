Der noch recht junge Anderbecker Heimatverein hat sich etwas Neues einfallen lassen. Warum das im kleinen Huy-Ort sehr gut angenommen wurde.

Der Anderbecker Heimatverein hatte eingeladen - und zahlreiche Einwohner waren dem Ruf gefolgt.

Anderbeck. - Er ist noch recht jung, der Anderbecker Heimatverein Anderbeck.Aktiv.Erleben. Doch einiges haben sie schon gemacht - und das erfolgreich. Nach einem Frühjahrsputz und dem Sankt-Martins-Fest kam nun ein weiteres Format dazu, das neu ins Leben gerufen wurde: Das Weihnachtsbaumschmücken.

„Das war tatsächlich schon länger geplant, weil wir gern etwas Weihnachtliches im Ort machen wollten“, erklärt Vereinsvorsitzende Stefanie Bode. Anstelle eines Weihnachtsmarktes habe man sich dann etwas anderes überlegt. „Einen Weihnachtsbaum gibt es ja in fast in jedem Ort und auch bei uns hier gab es immer einen“, sagt sie. „Also wir haben gedacht, es wäre doch schön, wenn wir den gemeinsam schmücken.“

Baumschmücken statt Weihnachtsmarkt in Anderbeck

Also lud man ein, zur großen Tanne (erneut gesponsert von Frank Vogel und seiner Baumschule vor Ort) an der Feuerwehr. Und die Anderbecker mochten die Idee offensichtlich - denn sie erschienen zahlreich. Trotz schlechtem Wetter.

Auch Stefanie Bode, Vorsitzende des initiierenden Heimatvereins, schmückte den Baum mit. Foto: Maria Lang

Aber auch die Kinder, wie hier der kleine Emil, waren fleißig dabei. Foto: Maria Lang

Die kleine Svea half ebenfalls mit, den Baum in Anderbeck zu verschönern. Foto: Maria Lang

Die kleinen Mühlenspatzen der örtlichen Kita eröffneten den Nachmittag mit einem kurzen Programm und auch die Mitglieder der Feuerwehr waren unterstützend mit dabei.

„Wir wollten mit Absicht keinen Weihnachtsmarkt machen, den gibt es überall und wir wollen niemandem irgendetwas wegnehmen“, erklärt Stefanie Bode weiter. „Uns geht es einfach um das Beisammensein, darum, den Anderbeckern eine Möglichkeit zu geben, sich zu treffen und ins Gespräch zu kommen“, ergänzt Ortsbürgermeisterin Konny Bode. Ein Plan, der aufging: Trotz des Regens wurde der Baum fleißig mit Schmuck versehen und es entstand ein gesellige Runde, inklusive Verpflegung in fester und flüssiger Form.

Eine weitere Möglichkeit des Zusammenkommens in Anderbeck gibt es am Freitag, 5. Dezember, wenn die Mühlenspatzen ab 16.30 Uhr zum kleinen Weihnachtsmarkt in die Kita einladen.