Erstes Treffen zwischen alter und neuer Nachbarschaft am Lehmweg in Oebisfelde

Oebisfelde - Das neue Baugebiet am Lehmweg in Oebisfelde nimmt immer mehr an Form an. Das Gebäude der neuen Kindertageseinrichtung steht. Die Innenarbeiten sind in vollem Gang. Und auch bei den Einfamilienhäusern hat sich einiges getan. Die erste Familie ist bereits in ihr neues Domizil eingezogen. Zwei weitere Bungalowhäuser stehen bereits. Zeit für ein Blinde Date, dachte sich der Erschließungsträger für das Baugebiet, Jörn Koschnick, und lud alle Anwohner am Lehmweg, die „Alten“ und die „Neuen“, zu einem Fest ein.