Die 32. Sportwoche des 1. FC Oebisfelde zieht wieder viele Besucher an. Während sich bei den Turnieren an den Haupttagen vorrangig die Vereinssportler messen, kommen am Montag die Grundschulkinder auf ihre Kosten.

Oebisfelde - Vier Tage lang stand der Sportplatz „Am Gehege“ ganz im Zeichen der Bewegung, Gemeinschaft und Nachwuchswerbung: Vom 1. bis 4. August fand dort bereits zum 32. Mal die Sportwoche des 1. FC Oebisfelde statt und das bei durchweg großer Resonanz.

Der Auftakt am Freitag begann traditionell mit dem sogenannten „WarmUp“ der Zumba-Gruppe, bevor die Jugendmannschaften samt Trainern der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Am Abend rollte beim Altherren-Kleinfeldturnier der Ball, der sportliche Einstieg in ein Wochenende voller Aktionen für Groß und Klein.

Das Kinderschminken ist immer wieder beliebt. Foto: Verena Polep

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen der Familien: Schon ab 9.30 Uhr tummelten sich D-, E-, F-, G- und C-Jugendmannschaften aus der Region auf dem Platz, über 20 Teams hatten ihre Teilnahme zugesagt. Rund um das Sportgeschehen lockten zahlreiche Mitmachaktionen, von der Hüpfburg über Bubble Ball und Torwandschießen bis zum beliebten Kinderschminken.

Über 1.000 Besucher

Besonders gefragt war auch in diesem Jahr die Tombola, deren Hauptverlosung um 17 Uhr zahlreiche Besucher an den Stand zog. Für das leibliche Wohl war mit Erbsensuppe, Milchreis, Bratwurst, Zuckerwatte und vielem mehr bestens gesorgt. Vereinsvorsitzender Matthias Polep zeigte sich begeistert: „Es waren bestimmt über 1.000 Leute hier. Die Stimmung war super.“

Ein weiterer Höhepunkt war das öffentliche Dartturnier am Abend des Sonnabends, bei dem sich 29 Teilnehmende bis spät in die Nacht spannende Duelle lieferten. „Ich glaube, morgens um halb 2 war erst Siegerehrung“, so Polep mit einem Schmunzeln. Auch Bürgermeister Marc Blanck (CDU) war am Sonnabend mit seiner Familie vor Ort: „Viele, viele Menschen waren da und es war einfach gute Stimmung. Wirklich schön.“

Die Jungs und Mädchen aus den Horten müssen am Montag treffsicher sein. Foto: Cedar Wolf

Am Sonntag ging es sportlich weiter mit einem Blitzturnier der B-Jugend am Vormittag sowie einem Testspiel der Männermannschaft des Vereins am Nachmittag.

Der Abschluss der Sportwoche am Montag richtete sich besonders an den Nachwuchs: Rund 30 Kinder aus den Oebisfelder Grundschulhorten trotzten dem Regenwetter. Da der Platz zu nass für ein Spiel war, zeigten die Kinder beim Torwandschießen und Schüssen aufs große Tor viel Einsatz. Unterstützung kam dabei von vielen jungen Vereinsmitgliedern, die sich engagiert um die Gäste kümmerten.

Geduldig schenkt Andrej am Getränkewagen den Hortkindern ihre Getränke ein, bevor es los geht. Foto: Cedar Wolf

Neben den sportlichen Erfolgen stand bei der Sportwoche auch die Vereinsentwicklung im Fokus. Aktuell gehören zum 1. FC Oebisfelde acht Jugend- und zwei Männermannschaften im Fußball, dazu je eine Männermannschaft und eine gemischte Gruppe im Darts sowie eine Zumba-Sparte. Ein Neustart im Frauenfußball ist momentan nicht geplant, wie Nadine Wiesäbel berichtet: „Vor Corona lief es richtig gut, aber danach war es schwierig, mit Familie und Job wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.“ Matthias Polep verwies auf die Frauenmannschaft aus Bösdorf: „Also wenn uns Frauen ansprechen, die spielen möchten, dann verweisen wir auf die Bösdorfer. Denen haben wir auch schon ein paar Interessentinnen geschickt.“

Insgesamt zeigte sich der Verein zufrieden mit der Sportwoche: „Es hat viel Spaß gemacht“, fasst Matthias Polep die Stimmung des Teams zusammen.