Ganz vernarrt? Wo Paare am Valentinstag die Zweisamkeit genießen können

Romantik meets Karneval: In der Einheitsgemeinde stehen die Faschingsfeiern im Vordergrund. Für Paare heißt dies also mitfeiern oder etwas weiter fahren für einen romantischen Abend zu zweit.

Oebisfelde-Weferlingen. - Der Valentinstag fällt in diesem Jahr mitten in die Karnevalszeit – und das prägt auch das Programm in der Einheitsgemeinde. Während andernorts Candle-Light-Dinner und ruhige Abende dominieren, setzen viele Veranstaltungen vor Ort auf Geselligkeit, Musik und närrische Stimmung.