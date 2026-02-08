weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Valentinstag in Oebisfelde-Weferlingen Ganz vernarrt? Wo Paare am Valentinstag die Zweisamkeit genießen können

Der Valentinstag wird in Oebisfelde-Weferlingen in diesem Jahr eher närrisch. Wer die Zweisamkeit genießen möchte, kann entweder mitfeiern oder auf das Umland ausweichen.

Von Cedar D. Wolf 08.02.2026, 15:45
Romantik meets Karneval: In der Einheitsgemeinde stehen die Faschingsfeiern im Vordergrund. Für Paare heißt dies also mitfeiern oder etwas weiter fahren für einen romantischen Abend zu zweit.
Romantik meets Karneval: In der Einheitsgemeinde stehen die Faschingsfeiern im Vordergrund. Für Paare heißt dies also mitfeiern oder etwas weiter fahren für einen romantischen Abend zu zweit. Symbolbild: cedrwydd films

Oebisfelde-Weferlingen. - Der Valentinstag fällt in diesem Jahr mitten in die Karnevalszeit – und das prägt auch das Programm in der Einheitsgemeinde. Während andernorts Candle-Light-Dinner und ruhige Abende dominieren, setzen viele Veranstaltungen vor Ort auf Geselligkeit, Musik und närrische Stimmung.