Liveticker
Valentinstag in Oebisfelde-Weferlingen Ganz vernarrt? Wo Paare am Valentinstag die Zweisamkeit genießen können
Der Valentinstag wird in Oebisfelde-Weferlingen in diesem Jahr eher närrisch. Wer die Zweisamkeit genießen möchte, kann entweder mitfeiern oder auf das Umland ausweichen.
08.02.2026, 15:45
Oebisfelde-Weferlingen. - Der Valentinstag fällt in diesem Jahr mitten in die Karnevalszeit – und das prägt auch das Programm in der Einheitsgemeinde. Während andernorts Candle-Light-Dinner und ruhige Abende dominieren, setzen viele Veranstaltungen vor Ort auf Geselligkeit, Musik und närrische Stimmung.