Neue Gastro, alte Probleme: In Oebisfelde-Weferlingen fehlt es nicht an Gästen, sondern an Gastgebern. Eine Festveranstaltung steht jetzt ohne Räume da - und findet aus der Not heraus jetzt eine kreative Lösung.

Gastronomie-Krise in der Region: Oebisfelder Kunden bleiben ohne Kaffee und Kuchen

Oebisfelde-Weferlingen - Eigentlich schien es doch bergauf zu gehen in Oebisfelde-Weferlingen. So eröffnete nach einigen Jahren Leerstand im Gasthaus an der Aller mit dem „Syrtaki“ ein griechisches Restaurant im großen Stil – und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Trotzdem stehen immer wieder Festveranstaltungen ohne Räume und gastronomische Versorgung da.