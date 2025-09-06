weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Im Notfall selber backen: Gastronomie-Krise in der Region: Oebisfelder Kunden bleiben ohne Kaffee und Kuchen

Im Notfall selber backen Gastronomie-Krise in der Region: Oebisfelder Kunden bleiben ohne Kaffee und Kuchen

Neue Gastro, alte Probleme: In Oebisfelde-Weferlingen fehlt es nicht an Gästen, sondern an Gastgebern. Eine Festveranstaltung steht jetzt ohne Räume da - und findet aus der Not heraus jetzt eine kreative Lösung.

Von Cedar D. Wolf 06.09.2025, 14:00
Beeindruckend: die Sumpfburg Oebisfelde.
Beeindruckend: die Sumpfburg Oebisfelde. Foto: Kornelia - stock.adobe.com

Oebisfelde-Weferlingen - Eigentlich schien es doch bergauf zu gehen in Oebisfelde-Weferlingen. So eröffnete nach einigen Jahren Leerstand im Gasthaus an der Aller mit dem „Syrtaki“ ein griechisches Restaurant im großen Stil – und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Trotzdem stehen immer wieder Festveranstaltungen ohne Räume und gastronomische Versorgung da.