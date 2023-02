In der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt in Oebisfelde herrscht ausgelassene Partystimmung. Etwa 80 kleine Narren haben die Einrichtung gekapert.

Große Faschingssause in der Kita Villa Kunterbunt in Oebisfelde

Oebisfelde - In der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt in Oebisfelde herrscht am Dienstagmorgen ausgelassene Partystimmung. Piraten, Prinzessinnen, Polizisten, Feuerwehrmänner, Märchenfiguren und zahlreiche Comic-Helden haben die Einrichtung gekapert und feiern zusammen mit den Erzieherinnen eine riesige Faschingssause.