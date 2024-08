Breitenrode - Der Verein Heimatstube Breitenrode bringt schon lange Menschen zusammen. Nicht nur in der von Günter Bruhn liebevoll kuratierten Ausstellung über das ehemalige Grenzdorf, sondern auch durch die monatlichen Seniorentreffen, die er und seine Frau Uta inzwischen organisieren. „Früher haben das noch andere gemacht,“ erinnert sich Uta Bruhn, „aber die leben inzwischen nicht mehr.“

Im Hotel Hildebrandt wird jeden zweiten Mittwoch im Monat bei Kaffee und Kuchen geplauscht, und das Ehepaar stellt auch immer etwas Programm auf die Beine. „Wir haben das auch anfangs einmal hier bei uns in der Heimatstube gemacht, aber das ist dann doch zu viel Organisation mit dem Kaffee und Kuchen“, betont Uta Bruhn und ihr Mann fügt hinzu: „Außerdem sind die Räume ja nicht beheizt. Da wird das im Winter etwas ungemütlich.“

Ein bisschen Volleyball und ganz viel Spaß gab es in Breitenrode zu erleben. Thomas Köhler

Doch nicht nur Senioren sollen in Breitenrode auf ihre Kosten kommen. Das Dorf bietet seinen Einwohnern regelmäßig Veranstaltungen, die die Gemeinschaft stärken sollen. So hat die freiwillige Feuerwehr jüngst im Juni ein großes Fest veranstaltet, wo unter anderem das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert wurde.

Am vergangenen Wochenende stieg dann im Namen der Heimatstube zum ersten Mal ein großes Volleyballturnier, wo vor allem der Spaß im Vordergrund stand. „Obwohl das Wetter zeitweise nicht so schön war, war das Turnier gut besucht und allen hat es sehr gut gefallen“, so Thomas Köhler, der die Veranstaltung mit organisiert hat.

Günter und Uta Bruhn (Mitte) kümmern sich engagiert um das Dorfleben in Breitenrode. Foto: Thomas Köhler

Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, die den ganzen Tag gut ausgelastet war, und der Jugendclub war mit einigen freiwilligen Jugendlichen vertreten, die Kuchen und selbst gemachte Crêpes verkauft haben. Insgesamt war das Turnier ein voller Erfolg und Verlierer gab es natürlich nicht, denn das Motto lautete ja: „Besser mitspielen und verlieren als gar nicht zu spielen.“ Und beim nächsten Turnier haben die Vereine vielleicht auch mit dem Wetter etwas mehr Glück.