So schön ist unsere Heimat Hödingen: Ein Dorf im Süden mit besonderem Charme

Die kleineren Ortschaften der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen sind nicht das Erste, woran Touristen denken, doch verbirgt sich hier nicht selten der eine oder andere Schatz für Landliebhaber. Hödinger verraten, was sie an ihrem Dorf besonders mögen.

Von Cedar D. Wolf 05.02.2026, 18:00
Ortsbürgermeisterin von Hödingen, Christiane Weske, am Ortseingang.
Ortsbürgermeisterin von Hödingen, Christiane Weske, am Ortseingang. Foto: Cedar D. Wolf

Hödingen. - So ein Dorf ist wie eine Familie. Und in jeder Familie gibt es Auseinandersetzungen und gemeinsame Pläne. Jede Familie hat Dinge, die ihr wichtig sind und Probleme, die gelöst werden müssen. Und genau wie eine Familie diese Dinge gemeinsam angeht, so müssen gerade kleine Dörfer vieles aus eigener Kraft stemmen, was in größeren Städten manchmal leichter ist.