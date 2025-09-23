Leitplanken werden gebaut – das Internet fällt aus. So geht es gerade Familie Baumann aus Hörsingen. Seit einer Woche haben sie keine Internetverbindung. Der Anbieter aus Berlin kann selbst nicht schneller aushelfen.

Ein Dorf ohne Internet: Hörsingen kämpft seit einer Woche gegen Netz-Ausfall

Sophie Baumann aus Hörsingen und weitere Einwohner sind beim Internet derzeit abgeschnitten von der Außenwelt. Ein Netzausfall hat den Bördeort vor einer Woche lahmgelegt.

Hörsingen - „Von Alexa bis Staubsaugerroboter rührt sich keiner mehr“, sagt Sophie Baumann mit verzweifelter Stimme am Telefon. Sie wohnt in Hörsingen, hat seit einer Woche kein Internet und meldete sich bei der Volksstimme-Redaktion. Wegen Tiefbauarbeiten beim Leitplankensetzen am Hörsinger Ortsausgang wurden Glasfaserkabel durchtrennt, erklärt Nicole Jahn vom technischen Support des Internetanbieters DNS:Net. Das führte zu einem Netz-Ausfall bei den Hörsinger Kunden.